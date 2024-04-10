Польские пограничники пресекли попытку нелегалов из Беларуси пересечь границу

Польские пограничники и военные не дали 220 иностранцам нелегально пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.

По информации пограничников, сегодня, 10 апреля, около 10:00 была попытка незаконного пересечения границы возле поселка Беловежа. Группа из более чем 220 иностранцев пыталась проникнуть в Польшу через реку Пшеволка.

Как отметили в пограничной службе, иностранцы вели себя агрессивно - они бросали в сторону пограничников и военных ветки и камни. Также у них отобрали "опасный инструмент, который был сделан из дерева и гвоздей".

"Попытка была успешно пресечена. Мигранты отступили вглубь Беларуси" , - уточнили пограничники.

Провокации Беларуси

Напомним, Беларусь уже неоднократно устраивала провокации на границе с Польшей. Для этого, она в частности, применяла свою военную технику и мигрантов.

К примеру, в прошлом году несколько вертолетов Беларуси залетели в воздушное пространство Польши.

Также Минск хотел намеренно переправить на территорию Польши сотни мигрантов. Президент Анджей Дуда назвал такие действия гибридными атаками.