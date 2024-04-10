В Швейцарии определились с датой и местом прведения украинского Саммита мира

Правительство Швейцарии проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине – так называемый Саммит мира – в середине июня, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил швейцарский департамент иностранных дел, детали сообщения приводит издание Blick.

Ожидается, что конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня.

Встреча должна стать платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН, говорит швейцарский МИД.

Конференция должна создать общее понимание рамок, которые будут способствовать достижению этой цели. Она также должна разработать конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе.

Однако, как указывает департамент иностранных дел, есть еще много неизвестных моментов. Пока неизвестно, какие страны примут участие в саммите, ожидается, что приглашение пришлют 80-100 государствам.

Россия заявила, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участницей первого глобального Саммита мира.

Швейцария согласилась организовать Саммит мира по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.