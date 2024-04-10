Times пишет о принудительной мобилизации украинок: ЦПД опроверг
Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в ЦПД.
В центре отметили, что сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.
Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.
"Поэтому распространяемая информация — фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Сил обороны Украины исключительно добровольно. Другое — не планируется", — подчеркнули в ЦПД.