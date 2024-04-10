Отсрочка, выплаты и наказание для уклонистов: каким будет закон о мобилизации

Большой законопроект о мобилизации начали рассматривать в сессионном зале Верховной рады. Ожидается, что это займет пару дней и до конца недели закон будет принят, сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: текст законопроекта №10449, сопроводительные документы, информация из Telegram-каналов нардепов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка, комментарии членов комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского и Егора Чернева.

Что известно о процедуре и когда примут закон

Комитет Верховной рады по вопросам по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки только вчера, 9 апреля, завершил работу над правками. И сегодня началось рассмотрение во втором чтении.

Причем это не финальная версия. Комитет только рекомендует учесть или отклонить правки, решение по каждой из них будет приниматься в сессионном зале. То есть в окончательном виде закон о мобилизации появится после голосования в целом.

Согласно сравнительной таблице, к проекту подали почти 4300 правок. Разделены они на две группы:

учтенные комитетом и рекомендованные ко второму чтению - 31 правка

отклоненные - 4263 правки

Сравнительная таблица насчитывает более 1600 страниц. Планируется, что рассмотрение начнется с отклоненных правок. И у авторов будет возможность поставить каждую из них на голосование. Если правка набирает 226+ голосов, она становится учтенной. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк мало верит в положительный результат, но правки все равно будут ставить на голосование.

"И учитывая сколько коллег уже публично недовольны решением комитета, ставить будут много" , - написал он в Telegram.

Заседание может продлиться до позднего вечера или до ночи, после чего будет объявлен перерыв до утра 11 апреля. И если успеют пройти отклоненные правки, начнется рассмотрение тех, которые одобрил комитет.

Здесь интриги больше, потому что любую такую правку можно поставить на подтверждение. То есть чтобы она осталась, правка должна набрать 226+ голосов. В противном случае она переходит в статус отклоненных и текст возвращается в редакцию первого чтения. Поэтому, скорее всего, все будет решаться именно завтра.

Отсрочка от мобилизации: что может измениться

Как и сейчас, отсрочка будет предоставляться забронированным, лицам с инвалидностью, временно непригодным к службе по состоянию здоровья (на срок 6-12 месяцев), а также многодетным родителям, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, и родителям-одиночкам. Отсрочка положена родителям и опекунам детей с инвалидностью, сирот до 18 лет, занятым постоянным уходом за больной женой, ребенком, отцом и матерью и так далее.

Что касается военнообязанных, которые ухаживают за родственниками, предлагается давать отсрочку тем, у кого жена (супруг) имеет инвалидность I или II группы. А также III группы вследствие отсутствия конечностей, одного из парных органов или онкозаболевания, умственных, психических пороков или при наличии ребенка до 18 лет.

Право на отсрочку дается, если военнообязанный досматривает одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы. Или одного из родителей жены (супруга), если нет других невоеннообязанных лиц, которые по закону обязаны их содержать. Также отсрочку смогут получить члены семьи инвалида I или II группы второй степени родства, если за ним не могут ухаживать члены семьи первой степени родства.

Как и прежде, отсрочка дается руководству министерств, народным депутатам, судьям, дипломатам и другим государственным служащим.

Мобилизации также не подлежат студенты на дневной или дуальной форме обучения. Главное условие - уровень образования, выше ранее полученного. К этой категории также относят докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру.

Примечательно, что Кабинет министров подавал законопроект с нормой, которая позволяла мобилизовать аспирантов-контрактников. Комитет решил ее отклонить.

"Просто в дальнейшем Министерство образования будет проводить проверку, реально ли человек получает научную степень, или просто заплатил деньги, чтобы получить право на отсрочку" , - говорил член комитета Федор Вениславский, уточняя, что получение второго, третьего высшего образования не будет давать права на отсрочку.

Мобилизации не подлежат те, чьи близкие родственники, задействованные в АТО или мерах по сдерживанию военной агрессии России (во время военного положения), погибли или пропали без вести. А также близкие родственники лиц, посмертно получивших звание Героя Украины за вклад в Революцию Достоинства.

Исключительно по желанию смогут мобилизоваться:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту)

освобожденные из российского плена

военнообязанные младше 25 лет (нужно пройти базовую подготовку или военную службу)

Основания для увольнения и будет ли демобилизация

Законопроект также предлагает новые основания для увольнения с военной службы. В частности, уволиться смогут те, кто побывал в российском плену (не добровольно) или получил инвалидность.

Также основанием будет назначение на должность судьи и избрание народным депутатом. По решению военного руководства смогут увольнять генералов и тех, у кого во время военного положения истек срок действия контракта.

Уволиться смогут военнослужащие-женщины в связи с беременностью, в отпуске по уходу за ребенком, а также любой из супругов при наличии ребенка до 18 лет, если второй супруг тоже служит. Также смогут уволиться многодетные и родители-одиночки, опекуны и т.д. Здесь некоторые нормы перекликаются с перечнем лиц, имеющих право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Что касается демобилизации, то как рассказал Вениславский, норму об увольнении со службы через 36 месяцев исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова.

"Комитет это предложение Министерства обороны поддержал и вопрос демобилизации из проекта закона был исключен" , - сказал он и добавил, что в заключительные положения добавили требование к Кабмину подать отдельный проект о ротации и демобилизации.

Больше без срочной службы. Что будет вместо нее

Законопроект предлагает отменить срочную службу. Вместо нее вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Кроме того, вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведения, будет проводиться в вузах всех форм собственности. Причем для парней в обязательном порядке, для девушек - в добровольном. Затем присваивается военно-учетная специальность и берут на учет военнообязанных.

В мартовском интервью РБК-Украина Вениславский говорил о концептуальном принятии того, что 18-25-летние украинцы обязаны пройти базовую службу или подготовку. В противном случае их будут призывать на сборы, после чего присваивать статус военнообязанных. В базовую подготовку будет засчитываться военная кафедра.

"Также согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже судьи должны пройти базовую военную подготовку" , - отметил нардеп.

Отметим, на прошлой неделе началась демобилизация срочников. Ожидается, что только из Вооруженных сил до конца весны демобилизуют около 7 000 человек. Все они переходят в мобилизационный ресурс и в соответствии с общими правилами могут быть снова призваны по достижению 25 лет. Либо же перейти на контракт, как уже сделала часть бывших срочников.

Обязательно ли заводить электронный кабинет

Авторы законопроекта предлагали обязать украинцев завести электронный кабинет. Чтобы через него призывники, военнообязанные и резервисты в том числе получали электронные повестки.

В е-кабинете нужно указать данные о месте проживания, состоянии здоровья, номер телефона, email и так далее. Предполагалось, что военнообязанные в течение 60 дней после вступления закона в силу должны уточнить данные через центры админуслуг, ТЦК или е-кабинет. Также предлагалось рассылать туда электронные повестки.

"Логику Минобороны я понимаю, потому что через е-кабинет все будет верифицировано и проверять его будет обязанностью каждого. Но все равно остается открытым вопрос, у всех ли военнообязанных есть техническая возможность зарегистрироваться" , - рассказывал ранее замглавы профильного комитета Егор Чернев.

Ко второму чтению комитет учел правку, согласно которой украинцы могут зарегистрировать е-кабинет в добровольном порядке. Обязанность уточнить данные в течение 60 дней (можно и через кабинет) остается.

Какие ограничения готовят для уклонистов

Для уклонистов и нарушителей правил воинского учета готовили ряд ограничений. В том числе временный запрет на выезд из Украины, а также арест счетов в банках и других финансовых учреждений, ценных бумаг, депозитов и криптокошельков.

Однако комитет эти инициативы не поддержал и остановился на временном ограничении в праве управления транспортным средством. Процедура будет выглядеть примерно следующим образом.

Если человек нарушает правила учета, то руководитель ТЦК просит полицию доставить его в военкомат. Если полиция не может доставить военнообязанного, то в течение пяти дней ему направляется заказное письмо с требованием явиться. На это отводится 10 дней.

Если гражданин все проигнорировал, в таком случае ТЦК попросит суд временно ограничить его в праве управлять транспортным средством. То есть до явки в военкомат или отзыва такого требования. Причем суд может отказать, если:

временное ограничение лишает человека средств к существованию

транспортное средство используется в связи с инвалидностью (или есть на содержании лицо с инвалидностью I, II группы, или ребенок с инвалидностью)

Что нового в вопросах бронирования

Бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления - не более 50% от количества военнообязанных.

Также на бронь могут претендовать сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, критически важных для Вооруженных сил Украины, экономики и жизнедеятельности населения.

Отметим, ключевое изменение - право на бронь для конечных бенефициаров (которые не являются работниками) критически важных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, на забронированных возлагается обязанность уточнить учетные данные о брони через е-кабинет или в ТЦК.

Планируется, после принятия закона будут пересмотрены категории забронированных. Однако сам документ в этом плане предлагает лишь рамку. Основные изменения будут после соответствующего решения Кабинета министров.

На днях в Украине разгорелся скандал из-за статуса критически важных предприятий, который получили медиа и учреждения культуры. Однако порядок действует уже давно, и согласно нему, например, футболисты, работники телемарафона, цирков, музеев и других учреждений культуры забронированы от мобилизации. Тем не менее на обсуждение отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль и пообещал "справедливое постановление".

Мотивационный пакет и другие нормы

Ко второму чтению комитет отклонил предварительно одобренные "бонусы". В частности, единовременную доплату военным "на нуле" в размере 70 000 гривен, ежемесячное вознаграждение в 10 000 гривен и фиксированную плату за уничтоженную вражескую технику.

В то же время рекомендуется установить вознаграждение в размере от 4 до 300 прожиточных минимумов (на сегодня от 11,5 до 870 тысяч гривен) за уничтоженное или трофейное вооружение.

Кроме того, в рамках "мотивационного пакета" предлагается на уровне закона закрепить возможность самостоятельного выбора подразделения для службы по контракту, дополнительный отпуск за трофеи, зачисление времени пребывания в отпуске по уходу за ребенком в срок выслуги.

Также рекомендуется основной ежегодный отпуск давать частями в течение календарного года (главная непрерывная часть не менее 15 дней). И гарантировать право на компенсацию 50% первого взноса по ипотеке. А еще по 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы.

Предлагается освободить военных и их жен/мужей от процентов за пользование кредитом, уплаты штрафов и пеней перед банками (кроме кредитов на авто и жилье). Выдавать сертификат на 150 тысяч гривен на покупку авто в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта; засчитывать в выслугу 1 месяца за 3 при службе непосредственно на фронте; предоставлять дополнительный отпуск на 90 дней освобожденным их плена; зафиксировать в законе выплату 15 млн гривен в случае гибели военного.

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.

"Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно" , - подчеркнул нардеп Федор Вениславский.

На период мобилизации мужчин в возрасте 18-60 лет обяжут иметь при себе военно-учетный документ. И предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или пограничника (в пограничной полосе или в пунктах пропуска на границе). А также разрешат представителям ТЦК и полиции фиксировать процесс и проверять по реестру "Оберег".