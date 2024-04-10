В Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта в Раде

Учитывая оперативную ситуацию на фронте, угрозы и риски, Генеральный штаб ВСУ выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона новостей.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много.

В то же время мы должны понимать, что эскалация, агрессия России продолжается. Наступление практически по всей линии фронта идет. И сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации".

Лазуткин добавил, что все решения принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны".

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