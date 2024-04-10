Россияне обстреляли больницу в Волчанске, ранены двух мужчин
Российская армия днем 10 апреля обстреляла город Волчанск в Харьковской области, ранены двое 54-летних мужчин, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"В результате сегодняшних вражеских обстрелов Волчанска, которые произошли в период с 12:20 по 14:15, ранены двое гражданских 54-летних мужчин.
Один из них технический работник медучреждения, куда и попали россияне".
По данным ОВА, здание больницы разрушено. Мужчин госпитализировали.