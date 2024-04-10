Генштаб: Россияне нанесли шесть ракетных ударов по Украине

Российская армия в течение суток нанесла по Украине 6 ракетных ударов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 10 апреля.

В течение суток зафиксировано 47 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах н.п. Дергачи, Липцы, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Бучки, Костобобров Черниговской области; Голубовка, Вольная Слобода, Ходыно Сумской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Куриловки и Кругляковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе н.п. Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах н.п. Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Спорное, Верхнекаменское и Ивановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки противника в районах н.п. Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах н.п. Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах н.п. Константиновка, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационные удары в районах н.п. Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 5 атак на позиции наших войск в районе н.п. Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Берислав, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.