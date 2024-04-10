ВТО прогнозирует восстановление мировой торговли после падения в 2023 году

Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает постепенного восстановления мировой торговли в этом году, а затем дальнейшего роста в 2025 году, поскольку влияние инфляции и высоких процентных ставок остаются в прошлом, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает CNBC.

В последнем отчете ВТО "Перспективы и статистика мировой торговли" прогнозируется, что общие объемы мировой торговли вырастут на 2,6% в 2024 году и еще на 3,3% в 2025 году. Это произойдет после большего, чем ожидалось, падения на 1,2% в 2023 году, поскольку инфляционное давление и высокие процентные ставки негативно повлияли на международную торговлю.

По словам главного экономиста ВТО Ральф Осса, причиной роста является нормализация инфляции и монетарной политики, которая сдерживала торговлю в 2023 году.

"Ожидается, что восстановление торговли будет "широкомасштабным", в том числе в Европе, которая пережила глубокое падение объемов торговли в прошлом году в результате геополитической напряженности и энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину" , - говорится в сообщении.

Однако организация предупреждает, что геополитическая напряженность все еще может представлять риск для перспектив роста мировой торговли.

В частности, продолжающаяся война между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС может вызвать серьезные перебои в торговле, если она перекинется на энергетические рынки.

Кроме того, в докладе ВТО мировая экономика поделена на два "геополитических блока" на основе моделей голосования в ООН, и обнаружено, что рост торговли между блоками происходит медленнее, чем внутри них.

Например, США и Великобритания, как правило, занимали схожие позиции во время последних голосований в ООН по российско-украинской войне, в то время как Китай и Южная Африка, с другой стороны, имели противоположные взгляды.

Эта фрагментация была особенно заметной между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем.

"Мы видели, что рост торговли между США и Китаем был на 30% медленнее, чем рост торговли между этими странами и другими странами. Это не означает, что они все еще не торгуют много, но их торговые доли все больше отдаляются от этих отношений, - сказал Осса.

Напомним:

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз мирового экономического роста до 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 году - прогноз на этот год на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском обзоре.