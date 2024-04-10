Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине: в МИД РФ ответили

Власти Швейцарии не направляли представителям России приглашение на конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине. И даже в случае приглашения РФ откажется его принять, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Посольства России в Швейцарии.

"Швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке. В то же время наша позиция хороша известна. Усиленно продвигаемая организаторами идея "мирной конференции" является для нас неприемлемой, т.к. речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны. Ультиматумы не могут служить основой для начала переговоров… Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет" , — говорится в заявлении.

Российские дипломаты напомнили, что 8 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Швейцария проводит мирную конференцию только с одной целью — "обеспечить количество делегатов на мероприятии, в основе которого лежит исключительно ультимативная "формула мира" Зеленского. Эта формула не предполагает никаких компромиссов, альтернатив".

Лавров также посетовал, что президент Украины не учел "сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения" от Китая, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств.

"Встреча в Бюргенштоке в отсутствие России будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату. Организуя заведомо бесперспективное для реального урегулирования конфликта мероприятие, власти Конфедерации в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию" , — возмутились российские дипломаты.

Как сообщалось, 15-16 июня правительство Швейцарии проведет конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине, Саммит мира, на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн.