В Пентагоне считают российские НПЗ "гражданскими целями"

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В Вашингтоне считают НПЗ гражданскими целями, сообщает РБК-Украина.

Об заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает корреспондент CNN Наташа Бертранд в Twitter.

"Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство", - заявила Валландер, комментируя удары по российским НПЗ.

По ее словам, Украина придерживается одного из самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженных конфликтов, а это - "один из элементов европейской демократии".

Несостыковка в Пентагоне

Отметим, что глава Пентагона Ллойд Остин еще вчера, 9 апреля, заявлял о том, что украинские атаки на НПЗ "могут иметь последствия на мировую ситуацию в сфере энергетики".

Он также добавлял, что Украине выгоднее бить по тактическим и оперативным целям, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу.

При этом о том, что НПЗ являются "гражданскими целями", он ничего не говорил.

К слову, до таких заявлений американских чиновников издание Financial Times писало о том, что США призвали Украину остановить удары по российским НПЗ.

В Вашингтоне якобы опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.