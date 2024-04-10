СМИ: Евросоюз разработал проект обязательств в сфере безопасности перед Украиной

Европейская внешнеполитическая служба подготовила проект рамочного документа о обязательствах ЕС в сфере безопасности перед Украиной, сообщает Европейская правда.

С проектом ознакомилось издание Euractiv.

В проекте от 8 апреля перечислены усилия ЕС, предусматривающие политическую, военную и финансовую помощь Киеву.

"Европейский Союз и Украина соглашаются, что обязательства по безопасности Европейского Союза перед Украиной будут оставаться в силе в то время, как Украина будет идти своим европейским путем", – говорится в проекте.

Обязательства ЕС в сфере безопасности и национальные двусторонние обязательства, заключенные между государствами-членами Евросоюза и Украиной, "дополняют друг друга и усиливают друг друга", говорится в документе.

ЕС "будет способствовать координации между государствами-членами Европейского Союза и будет сотрудничать с другими партнерами по выполнению соответствующих обязательств в сфере безопасности".

Как и в большинстве двусторонних соглашений в сфере безопасности, проект документа предусматривает, что ЕС "пересмотрит обязательства Европейского Союза по безопасности не позднее десяти лет с даты этого заявления".

Документ ЕС не содержит перечень новых обязательств, но упоминает сферы, где можно расширить поддержку.

Недавно созданный Фонд помощи Украине – часть внебюджетного Европейского фонда мира (EPF) – будет иметь бюджет в размере 5 миллиардов евро на 2024 год.

"До 2027 года можно предусмотреть дальнейшие сравнительные ежегодные увеличения", – говорится в документе.

Относительно военной тренировочной миссии ЕС (EUMAM) в документе говорится, что "будущие цели подготовки должны постоянно корректироваться с точки зрения численности и навыков в соответствии с боевыми потребностями, высказанными Вооруженными Силами Украины, и в координации с партнерами".

На данный момент миссия подготовила 46 тысяч украинских военных, и ожидают, что к лету их количество увеличится до 60 тысяч.

В документе ЕС также обязуется "способствовать большему сотрудничеству между оборонными отраслями в духе Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS)".

Документ определяет будущее присоединение Украины к ЕС как "геостратегическую инвестицию", подчеркивая, что Евросоюз будет стремиться помочь Киеву с его программой реформ, связанной с процессом вступления.

Ожидается, что 10 апреля послы ЕС проведут первый обмен мнениями по проекту документа, чтобы одобрить его в течение следующих нескольких недель.

Добавим, Украина хотела бы подписать двусторонние соглашения о безопасности с большинством, если не со всеми государствами членами-ЕС.