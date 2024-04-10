СБУ разоблачила схему хищений в своем подразделении на сделках с горючим

Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ во взаимодействии с детективами Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд службы в 2022 году, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает СБУ, НАБУ, Офис генпрокурора.

К организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора им сообщено о подозрении в растрате имущества и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

По данным следствия, экс-правоохранители организовали схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд спецслужбы в 2022 году.

В ходе досудебного расследования и длительных экспертиз было установлено, что фигуранты организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам.

Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия из Киева, которые занимаются торговлей нефтепродуктами. В финансово-хозяйственную и отчетную документацию участники схемы вносили недостоверные сведения.

Такими действиями подозреваемых государству был нанесен более 26 млн грн убытков.

Во время обысков по месту их проживания правоохранители обнаружили наличные (по данным СБУ, 11 миллионов гривен), мобильные телефоны, компьютерную технику и документы с доказательствами преступной деятельности.

Также в ходе следственных действий по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие.

Среди обнаруженного - боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению, отмечают в спецслужбе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.