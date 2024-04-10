Пентагон: Путин не остановится в Украине и еще долго будет угрожать Европе

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужны территории, он не остановится в Украине и будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.

Она уточнила, что существует ошибочное мнение, что Путину нужна территория.

"Ему не нужна территория. Ему нужна Украина. Мы не должны быть обмануты", - сказала помощник министра обороны США.

Валландер добавила, что переговоры с Путиным не станут концом агрессии России. Она уверена, что Путин не собирается останавливаться в Украине, поскольку Украина, по ее мнению, является шагом к подрыву европейской безопасности, трансатлантического альянса, а затем и американской безопасности.

Россия будет угрожать Европе еще долгие годы

Представительница Пентагона сказала, что руководство США гарантирует, что Россия понесет огромные расходы в результате войны против Украины.

"Россия потратила 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание, обслуживание и поддержку операций в Украине. Вооруженные силы России понесли по меньшей мере 315 000 потерь во время боевых действий", - добавила она.

При этом представительница Пентагона уверена, что из-за одержимости Путина Россия будет угрожать безопасности Европы и США в течение многих лет.

НАТО готовится к эскалации

Ранее издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.