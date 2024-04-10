Генерал США: Перевес России по снарядам скоро достигнет 10 к 1

Преимущество России по артиллерийским снарядам над украинской армией в ближайшие недели достигнет 10 к 1, если Украина не получит помощи, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил командующий Контингентом США в Европе, генерал Крис Каволи, сообщает корреспондент CNN Наташа Бертранд.

По его словам, российская армия в настоящее время выпускает на поле боя в 5 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинская. А так как Силы обороны Украины продолжают экономить снаряды, эта пропорция вырастет до 10 к 1 "в течение нескольких недель".

"Мы не говорим о месяцах, мы не говорим гипотетически" , — подчеркнул Каволи.

Напомним, в феврале на Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Несколько стран согласились профинансировать эту инициативу. 7 марта Павел заявил, что необходимые средства собраны в полном объеме.

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр предположил, что снаряды, которые союзники покупают для ВСУ, начнут прибывать в Украину до начала лета.

В конце марта стало известно, что Чехия может увеличить закупку боеприпасов из-за пределов Европейского Союза с заявленных 800 тысяч боеприпасов до 1.5 млн снарядов.