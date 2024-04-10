Правительство Германии одобрило план для экономической реконструкции Украины

Федеральное правительство Германии одобрило план из 15 пунктов для экономической реконструкции Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает n-tv.

Министерство развития и федеральное министерство экономики объявили, что в будущем будет создано финансовое учреждение по образцу немецкого KfW (Кредитного учреждения для восстановления).

"Украине нужно больше, чем оружие, чтобы выжить в этой войне. Важно также, чтобы экономика продолжала работать и чтобы страна могла финансировать восстановление", – пояснила министр развития Свенья Шульце.

В центре внимания пакета мер – финансовые субсидии и субсидирование процентных ставок для малых и средних предприятий в Украине, а также инвестиционные гарантии для немецких компаний. Германия должна "использовать все возможности, чтобы помочь украинской экономике в это трудное время" и дать ей перспективу, подчеркнул министр экономики Роберт Габек.

Дешевое финансирование для малых и средних украинских компаний является одним из самых эффективных рычагов для восстановления, добавила Шульце.

"В Германии мы имеем очень хороший опыт работы с Кредитным учреждением для восстановления (Kreditanstalt für Wiederaufbau), которая была пионером экономического чуда в 1950-х и 1960-х годах", – пояснила Шульце.

"Сегодня она все еще предоставляет компаниям и гражданам дешевые кредиты для инвестиций", отметила она, добавив, что Германия также может использовать этот опыт в восстановлении Украины.

"Мы уже ведем переговоры с украинским правительством о создании такого финансового учреждения", – сказала Шульце.

Как сообщалось, Швейцария планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет. Страна планирует выделить на это более 5 млрд евро до 2036 года.