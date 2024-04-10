В нескольких областях Украины зафиксированы российские ударные БпЛА (Обновлено)

Вечером 10 апреля в нескольких областях Украины сообщили о российских ударных беспилотниках, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

В 22:15 об угрозе ударных дронов сообщили в Запорожской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы уточнили, что БпЛА двигались южнее Павлограда Днепропетровской области по северному курсу.

В 23:07 сообщили о группе БпЛА из Херсона в северо-западном направлении.

Обновлено: По состоянию на 23:15 нруппы БпЛА из Херсона курсируют в направлении Криворожского района Днепропетровщины; в северной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину и несколько групп БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Одесщину.

В 23:42 сообщили о нескольких группах БпЛА в Одесской области, курс западный/северо-западный; БпЛА севернее Николаева, курс западный; БпЛА в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина); БпЛА на границе Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областей, курс западный и несколько групп Херсонской области, курс северо-западный.