Взрыв газа в Кривом Роге: спасатели обнаружили погибшего
Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Кривом Роге, где ночью 11 апреля произошел взрыв газа. Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Украинская правда.
"К сожалению, на месте взрыва на Восточном под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет. Соболезнования родным и близким", – сообщил он.
В ГСЧС сообщили, что причина взрыва в квартире − бытовой газ. В результате происшествия пострадали 7 человек.
"Ночью в Кривом Роге в одной из девятиэтажек произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м., который чрезвычайники ликвидировали. Также произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи. Чрезвычайники спасли 4 человека, травмированы 7 человек, 3 − госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают психологи.
Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются.