Взрыв газа в Кривом Роге: спасатели обнаружили погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Кривом Роге, где ночью 11 апреля произошел взрыв газа.﻿﻿ Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, на месте взрыва на Восточном под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет. Соболезнования родным и близким" , – сообщил он.

В ГСЧС сообщили, что причина взрыва в квартире − бытовой газ. В результате происшествия пострадали 7 человек.

"Ночью в Кривом Роге в одной из девятиэтажек произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м., который чрезвычайники ликвидировали. Также произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи. Чрезвычайники спасли 4 человека, травмированы 7 человек, 3 − госпитализированы в больницу" , – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают психологи.

Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются.