Оккупанты обстреляли Николаев: двое погибших, еще четверо раненых
11 апреля российские войска баллистикой атаковали Николаев, в результате чего 4 человека погибли, еще 5 пострадали, сообщает Украинская правда.
"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Коварно ударил среди дня по Николаеву. По предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали", – сообщили Силы обороны юга Украины.
Также отмечается о повреждении жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов.
В 12:05 воздушники сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.
Корреспонденты "Суспільного" написали о взрывах в Николаеве. Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе произошел взрыв.
В 12:32 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о двух погибших и четырех раненых в результате удара.