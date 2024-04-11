Оккупанты обстреляли Николаев: двое погибших, еще четверо раненых

11 апреля российские войска баллистикой атаковали Николаев, в результате чего 4 человека погибли, еще 5 пострадали, сообщает Украинская правда.

"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Коварно ударил среди дня по Николаеву. По предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали" , – сообщили Силы обороны юга Украины.

Также отмечается о повреждении жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов.

В 12:05 воздушники сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.

Корреспонденты "Суспільного" написали о взрывах в Николаеве. Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе произошел взрыв.

В 12:32 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о двух погибших и четырех раненых в результате удара.