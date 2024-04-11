Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Согласно соглашению, как сообщает Зеленский, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.