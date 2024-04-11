В "Укрэнерго" надеются, что вечером не будет отключений электричества

Из-за Трипольской ТЭС система лишилась части мощности. Пока в "Укрэнерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления" , - отметили в компании.

На данный момент работают солнечные электростанции, в системе профицита и есть небольшой экспорт. На вечерний максимум - с 19.00 до 22.00 - возможен незначительный дефицит электроэнергии.

"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно, придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее оказать" , - заявили в "Укрэнерго".

В случае необходимости ограничений потребления в компании обещают сообщить заранее. "Пока попытаемся пройти вечер без них" , - сказали в "Укрэнерго".

Ситуация в Харькове

В компании также отметили, что самая сложная ситуация с энергообеспечением - в Харькове.

"Ситуация самая сложная именно там. Вновь поражены энергообъекты в регионе, сейчас пытаются запитать критическую инфраструктуру и дать больше мощности для запитки города и области" , - отметили в "Укрэнерго".

Ситуацию в Харькове в компании называют "непредсказуемой" с точки зрения того, что россияне не оставляют попыток отрезать город от энергосистемы. "Поэтому прогнозы, когда все будет отремонтировано давать трудно - это зависит от последующих атак и их последствий" , - отметили в пресс-службе "Укрэнерго".

Напомним, Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом была полностью разрушена в результате российских обстрелов рано утром 11 апреля. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.