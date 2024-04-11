В Луганской области ликвидировали пресс-офицера минобороны РФ – СМИ

Возле Кременной Луганской области погиб пресс-офицер минобороны страны-агрессора РФ Евгений Половодов. Ссылаясь на данные Института массовой информации, сообщает Новое время.

В среду, 10 апреля, в луганском филиале российской ВГТРК, которую оккупанты создали на захваченной части области, сообщили, что их пропагандисты Денис Шум и Артем Юндас попали под обстрел вблизи Кременной.

Как сообщил Милитарный, съемки репортажа о службе танкового батальона оккупантов оборвались из-за артиллерийского удара украинских военных.

Несколько снарядов легли рядом с пропагандистами, в результате чего ранения получил Половодов.

С места поражения Половодова эвакуировали на автомобиле УАЗ, за которым, по словам репортера, гнался украинский ударный FPV-дрон. Впрочем, раненый оккупант не пережил этой поездки.