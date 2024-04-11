Киевлян и жителей области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киеве и области 12-14 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, КГГА.

Так на 12 апреля синоптики прогнозируют температуру 17-19° днем, 10-12° ночью; на 13 апреля 16-18° днем, 8-10° ночью; на 14 апреля 18-20° днем, 8-10° ночью.

Такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, отмечают синоптики.

Киевлян и гостей столицы просят не разводить костры в неприспособленных для этого местах, соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

Отдельно отмечается, что на период действия военного положения запрещено посещать леса в Киеве, а также въезжать в них транспортными средствами и другой техникой.