СМИ: У Украины закончились ракеты к системам "Patriot" и "Iris-T"
Журналист Bild Юлиан Рёпке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у Украины закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T", сообщает Украинская правда.
Рёпке написал, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.
"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал он.
Рёпке добавил, что на складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.
Предыстория:
- В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины: противовоздушная оборона уничтожила 57 воздушных целей из 82, которыми атаковал враг.
- Воздушным силам удалось сбить 18 ракет из 42 запущенных. В частности, не удалось сбить 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.