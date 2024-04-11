Венгрия планирует новые ограничения на импорт сельскохозпродукции из Украины

Правительство Венгрии планирует новые ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, объясняя их необходимостью защитить венгерских фермеров от рыночных колебаний, вызванных более дешевым украинским импортом, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге 11 апреля заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает АР.

Комментируя решение Евросоюза разрешить беспошлинный импорт из Украины с 2022 года, Надь заявил, что это привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке.

"Брюссель и Европейская комиссия предали венгерских фермеров и вместо них поддерживают украинских олигархов", – заявил он.

Венгерский министр добавил, что правительство приняло план из пяти пунктов для помощи фермерам. Он, в частности, предусматривает требование к продавцам и логистическим компаниям сообщать о товарах, на которые распространяются импортные ограничения и которые импортируются через Украину – вне зависимости от страны их происхождения.

Надь уточнил, что под такое ограничение также будут подпадать продукты переработки украинского зерна.

В прошлом году Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, в частности зерновых и масличных культур, муки, растительного масла и некоторых мясных продуктов. В то же время их транзит по венгерской территории разрешался.

В прошлом месяце венгерское правительство изъяло из списка украинский натуральный мед.