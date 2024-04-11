Всемирный банк дал негативный прогноз для экономики Украины

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии", которое располагает агентством.

"В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения", - говорится в сообщении. .

По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров, стоимость восстановления и восстановления в Украине выросла до 486 млрд долл. в США, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Как сообщалось, с начала широкомасштабной войны в государственный бюджет Украины поступило около 31 млрд дол. кредитных и грантовых средств, мобилизованных Всемирным банком, в частности через механизмы Целевых фондов многих доноров.