Зеленский: Критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное по оружию и снарядам

На сегодня для Украины критически важно, чтобы все партнеры выполнили свои обещания по поставкам оружия и снарядов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Фронт. Я четко очертил то, что планирует делать Путин в этом году. У нас есть достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый партнер выполнил обещанное по поставкам оружия и снарядов, а также по нашим договоренностям о совместном производстве", - сказал президент.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно пускают ракеты, в то же время к этому по словам главы государства увеличивается и количество обещаний о помощи от партнеров.

"Каждый день украинские воины на фронте выдерживают жесткое давление российской артиллерии и управляемых авиабомб. Реальность наконец должна начать соответствовать словам. Я благодарю всех партнеров, которые действительно реализуют то, о чем мы договорились. Должны сделать все, не теряя время, чтобы наши силы стали больше", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня президент Зеленский п﻿﻿рибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Новая массированная атака России

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. В частности, оккупанты запускали "Кинжалы". По сообщениям Воздушных сил ВСУ, "Кинжалы" долетели до запада Украины.

Под ударом врага находились Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области и другие регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема. В Харьковской области были введены графики отключения света.

Противовоздушная оборона для Украины

Мы писали, что в конце февраля президент Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стране нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, чтоГермания инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.