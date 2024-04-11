Сикорский: Украина сильно истекает кровью, но и у Путина не все хорошо

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что после двух лет неспровоцированной войны России против Украины обе стороны истощены, сообщает Европейская правда.

Об этом он рассказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

Сикорский заметил, что сегодня картина на разных фронтах неоднозначна.

Украина, страна без военно-морского флота, вытеснила российский Черноморский флот с половины этого моря. Экспорт зерна из Одессы через Босфор возвращается почти до довоенного уровня. Это большой успех.

"Я не думаю, что кто-то из нас мог предусмотреть год или два потому, что Украина сможет поразить российские оружейные заводы и нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров внутри России", – сказал он.

В то же время, по его словам, у российской армии были две огневые победы: сначала под Бахмутом, а затем под Авдеевкой.

"Президент Путин также исчерпал свои запасы баллистических ракет. Влияющие на Украину сейчас из текущего производства. После двух лет этой непровоцированной войны обе стороны истощены", – заявил министр.

Он объяснил, что именно поэтому следует увеличить поддержку Украины.

"Многое зависит от пакета военной помощи США, который сейчас застрял в Конгрессе. Украина, кажется, мобилизует новобранцев, и мы как НАТО демонстрируем устойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе. Да, Украина сильно истекает кровью, но и у президента Путина не все хорошо", – считает польский министр.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас, которая в четверг прибыла в Польшу говорить о поддержке Украины, заявила, что "зло не должно победить".

Между тем эстонская разведка прогнозирует рост интенсивности боевых действий в Украине в последующие недели.