Зеленский призвал ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной уже в июне

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года – чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля.

Зеленский рассказал, что на саммите Триморья говорил о необходимости подтверждения европейского единства.

"Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. И это факт. Этот факт надо подтвердить реальными действиями", – пояснил он.

"Июнь – это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, якобы Европа проявляет слабость", – добавил глава государства.

Также Зеленский призвал и НАТО прислать приглашение на членство Украине, но не уточнил, когда именно это должно произойти.

"Путин хочет уничтожить нас, реально он хочет уничтожить Украину, а впоследствии – подчинить всех остальных соседей России. И у нашей жизни, у нашей безопасности просто нет реальных альтернатив. И именно поэтому нет альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно это приглашение в Альянс. Украина, все наши люди, наши воины заслуживают этого", – отметил он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Что касается НАТО, то генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее объяснял, почему выступает против идеи приглашения Украины в Альянс по аналогии с решением ЕС.