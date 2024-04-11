Дуда: Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО

Президент Польши Анджей Дуда обсудил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе передачу Украине советских ракет для систем противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом Дуда заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.

Переговоры в Вильнюсе прошли в тот момент, когда масштабный российский ракетный удар уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

"Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть еще ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда.

Зеленский сообщил, что проинформировал президента Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики и тяжелой ситуации в Харькове. Он рассказал ему, что Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров, прежде всего – ПВО.

Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.