Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

В течение суток Россия нанесла более 50 ракетных ударов и более 80 — авиационных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 11 апреля.

В течение суток зафиксировано 53 боевых столкновения. В общем, враг нанес 53 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка и Леоновка Черниговской области; Марчихина Буда, Свободная Слобода, Кучеривка, Студенок и Мирополье Сумской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе н.п. Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах н.п. Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Спорное, Андреевка и Южное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах н.п. Новокалиновое, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах н.п. Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах н.п. Константиновка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах н.п. Времовка Донецкая область и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 2 атаки на позиции наших войск в районе н.п. Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.