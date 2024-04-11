Российские войска ударили по селу на Харьковщине, есть пострадавшие

Российские войска 11 апреля около 16:00 нанесли авиаудар по селу Большие Проходы Харьковского района, четыре человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Получил осколочные ранения 75-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте".

Предварительно, враг атаковал деревню авиабомбой. Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек. Произошел пожар.