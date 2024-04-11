Терехов рассказал о ситуации со светом в Харькове после российского обстрела

Российская Федерация в ночь на 11 апреля ударила по энергетической инфраструктуре Харькова. В результате этого не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, тоже сейчас не работающая. Поэтому утром был серьезный. дефицит электроснабжения и мы с утра не смогли запустить метрополитен" , - рассказал он.

По его словам, днем удалось запустить работу метро в городе, однако все еще могут быть перебои с электроснабжением. Он объяснил, что в системе не хватало напряжения, поэтому приходилось несколько раз останавливать метрополитен.

"Кроме того были введены графики отключений электроснабжения жилых домов. Сегодня облэнерго и "Укрэнерго" пытаются выдерживать эти графики, но есть определенные сбои, потому что не хватает напряжения в энергосистеме" , - подчеркнул он.

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня, 11 апреля, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе "Шахед" и ракеты.

В частности, под атакой была Харьковская область. Всего по ней было нанесено по меньшей мере десять ударов. Главной целью атаки стали энергетические объекты, в регионе более 200 тысяч абонентов остались без электроснабжения.