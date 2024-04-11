Боррель ожидет от министров ЕС "смелых решений" для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ждет "смелого решения" для Украины от совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель написал в четверг вечером в своем Twitter (Х).

Главный дипломат ЕС отметил, что накануне Россия снова варварски ударила по украинскому населению и критической инфраструктуре.

"Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины", – отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры.

"Украине нужны ракетные батареи "земля-воздух". Мы много делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше", – пообещал Боррель.

"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами", - добавил он.

Главы правительств Нидерландов, Чехии и Дании обсудили варианты поставки Украине дополнительного оборудования противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе 11 апреля призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским сообщил, что его страна может передать Украине советские ракеты для ПВО.