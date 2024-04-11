В Минобороны ответили, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации

Военнообязанные украинцы должны будут иметь при себе документы на улице, а также обновить данные в территориальных центрах комплектования после того, как закон о мобилизации вступит в силу, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Он отметил, что после вступления в силу закона о мобилизации необходимо будет носить с собой военно-учетный документ. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Документы нужно будет предъявлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Также Лазуткин отметил, что военнообязанные должны будут на протяжении 60 дней обновить свои данные в ТЦК.

"Кроме этого будет введен электронный кабинет и также там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы женились, если у вас родились дети, если вы поменяли место проживания, это можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не является обязательной", - добавил он.

Спикер также посоветовал украинцам позаботиться о своей физической форме, посетить курсы по тактической медицине и просмотреть вакансии на ресурсах в рамках программы рекрутинга.

Закон о мобилизации

Напомним, сегодня, 11 апреля, депутаты Верховной рады приняли во втором чтении закон о мобилизации, который меняет порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, ужесточают наказания для уклонистов и не только.

В документе также изначально была норма о демобилизации военнослужащих, но ее убрали оттуда в последний момент. Вопрос хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский его подпишет.