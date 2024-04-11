ЦАХАЛ: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана

Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

"Мы находимся в боевой готовности и готовы к разным сценариям, постоянно оцениваем ситуацию. Мы готовы к нападению и обороне, используя различные возможности, которыми владеет ЦАХАЛ" , - сказал Хагари.

Он рассказал, что глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль сегодня утром, чтобы провести оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герце Галле по "вызовам безопасности в регионе".

"Наши стратегические отношения с вооруженными силами США крепкие и тесные. Атака с территории Ирана была бы явным доказательством намерений Ирана обострить ситуацию на Ближнем Востоке и прекратить прятаться за прокси" , - отметил спикер.

По его словам, за последние месяцы армия обороны Израиля "обновила и улучшила" свои атакующие возможности и будет "действовать везде, где это будет нужно".

"У нас есть многоуровневая воздушная защита, которая зарекомендовала себя во время войны благодаря тысячам успешных перехватов. Но защита никогда не будет герметичной" , - добавил Хагари, отмечая, что гражданские лица должны продолжать следовать существующим и неизменным указаниям Командования тыла и оставаться бдительными.

Обострение между Израилем и Ираном

Напомним, 1 апреля Израиль нанес мощный авиаудар по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии. Здание иранского консульства было полностью уничтожено. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Несмотря на то, что Израиль уже неоднократно бил по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних месяцев, впрочем это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. 4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".