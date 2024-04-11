Close button

Путин назвал удары по украинской энергетике "демилитаризацией"

Путин назвал удары по украинской энергетике "демилитаризацией"
Фото: president.gov.by

Правитель России Владимир Путин похвастался на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко ударами оккупантов по энергетическим объектам Украины, и назвал это "демилитаризацией", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

"Если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили с самого начала, а в энергетике они связаны, в частности, с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, - это демилитаризация".

Лидер Кремля заявил. что таким образом удар российских захватчиков влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Причем напрямую", - похвастался Путин.

Напомним:

  • Перед этьим в результате российской массированной атаки вспыхнули пожары на энергетических объектах во Львовской, Одесской и Запорожский областях, на Николаевщине обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Ранее сообщалось об ударах оккупантов по энергетике Киевской и Харьковской областей.
  • Президент Владимир Зеленский после очередного ракетного обстрела россиян заявил, что Украине нужна мощная ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Новости

Популярные темы форума

analytics