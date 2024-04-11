СМИ: Нидерланды планируют увеличить на 400 млн евро поддержку Украины в 2024 году

Нынешнее правительство Нидерландов, которое уходит в отставку, приняло решение увеличить общий объем помощи Украине в 2024 году на 400 миллионов евро – в дополнение к уже обещанным 2 миллиардам, сообщает Европейская правда.

Об этом 11 апреля со ссылкой на источники сообщили многочисленные нидерландские СМИ, в частности информагентство ANP, RTL Nieuws и Het Parool.

Кроме увеличения помощи в 2024 году на 400 миллионов евро, нынешнее правительство Нидерландов заложило в бюджете 1,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2025-м.

Также, по данным СМИ, правительство Нидерландов планирует выделить дополнительные средства на оборону, чтобы эти расходы по крайней мере в 2024-2026 годах соответствовали норме НАТО в 2% ВВП – которой страна ни разу не достигала.

По состоянию на конец февраля Нидерланды потратили всего более 2,8 миллиарда евро на помощь Украине.

Как известно, нидерландское правительство на 2024 год заложило для Украины 2 миллиарда евро военной поддержки, 295 миллионов евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 миллионов евро на правосудие и три миллиона евро на невоенную киберподдержку.

Эта же сумма военной помощи была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности, которое лидеры Украины и Нидерландов подписали 1 марта.