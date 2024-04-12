Россияне пожаловались на атаку БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 12 апреля работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.﻿ Со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам российского чиновника, системы ПВО работали возле Новошахтинска. В этом районе до этого объявляли об угрозе "атаки БПЛА".

"В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА. Последствия на земле уточняются" , - говорится в его публикации.

Позже губернатор заявил, что якобы были уничтожены четыре дрона.

"В 03:10 (по местному времени, - ред.) в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника" , - сказал он.

Также Голубев рассказал, что предварительно в результате происшествия пострадавших и повреждения объектов "не зафиксировано".