В ОП отреагировали на опубликованный СМИ "мирный план Эрдогана"

По информации медиа, президент Турции Реджеп Эрдоган планирует продвигать новый проект "мирного договора" между Украиной и РФ, который вроде бы заморозит войну. В Офисе президента заявили, что есть только один такой план — Формула мира, сообщает Деловая столица.

О якобы существовании нового "мирного плана" сообщила российская "Новая газета Европа", ссылаясь на "источник, знакомый с документом".

Издание утверждало, что проект договора якобы располагают представителями России, Украины и Турции, и основывается он на документах первых переговоров в Стамбуле и части формулировок от мая 2022 года.

По информации источника, проект предусматривает:

взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем;

запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства;

замораживание войны на нынешней линии фронта;

обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией;

гарантии внеблокового статуса Украины к 2040 году;

обмен пленными по формуле "всех на всех";

Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.

В Офисе президента Украины в ответ заявили, что есть только один мирный план — Формула мира Владимира Зеленского.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш РФ". Есть лишь безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращения к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций" , — написал в Telegram советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Все остальное, добавил он — "это только о желании… продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима".

Как писала "ДС", Швейцария не пригласила Россию на саммит по вопросам войны в Украине.