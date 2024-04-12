В НАТО назвали ключевые проблемы в обучении пилотов на F-16

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отрицает, что истребители F-16 больше не являются актуальными для Украины. Вопросы по самолетам обсуждали на слушаниях в Конгрессе США, сообщает Голос Америки.

Каволи отверг упреки о том, что F-16 больше не актуальны для Украины, и выразил убеждение, что они способны помочь в войне.

"Любые самолеты помогут" , - сказал он.

В то же время, главнокомандующий признал, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители 4-го поколения.

"Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет чрезвычайно ценно" , - сказал Кристофер Каволи.

Среди других серьезных затруднений в тренировке он назвал знание английского языка.

"Важно в этом, поверите вы или нет, знания английского языка и его изучение. Если все пособия, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это также международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг" , - пояснил командующий.

Кроме того, по словам генерала, не все прибывающие на тренировку пилоты имеют достаточную базовую подготовку для полетов.