РФ пополнит потери в Украине войсками тихоокеанского флота – ГУР

Для пополнения потерь и укомплектования новых воинских подразделений, военное руководство РФ направляет на войну против Украины личный состав Тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Ссылаясь на Главное управление разведки МО Украины, сообщает Новое время.

Отмечается, что эти военные соединения страны-агрессора ранее не были непосредственно привлечены к ведению боевых действий против Украины.

По информации ГУР, согласно решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротация в Сирию полностью остановлена, а весь личный состав направляется в зону боевых действий на территорию Украины. Это касается 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ.

Еще около 400 военнослужащих из 11-й армии ВВС и ПВО, базирующейся в Хабаровском крае РФ, как отмечают в ГУР, будут переведены для поддержки 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, которые ведут бои в Украине и из-за больших потерь имеют некомплект. Другая часть личного состава из военных соединений дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду, которую формируют в Воронеже.