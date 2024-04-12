Борис Джонсон: Захват Киева РФ будет полной катастрофой для Запада
Если российский диктатор Владимир Путин захватит Киев, это станет для американского лидерства на мировой арене большей катастрофой, чем война во Вьетнаме, заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет Telegraph, сообщает Новое время.
По словам Джонсона, он «молится», чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины на сумму около 60 миллиардов долларов.
«Ситуация мрачная, и задержка ужасна», — сказал он.
Джонсон предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что он хочет взять под контроль всю страну.
«Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства», — добавил он.
По его мнению, если диктатор захватит Киев, «это будет катастрофа похлеще Вьетнама».
«Потому что это будет НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне», — сказал он.
Джонсон заявил, что хаотичное отступление Запада из Афганистана в 2021 году «будет ничем по сравнению с победой России в Украине».