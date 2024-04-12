У США отсутствует "План Б" по военной помощи Украине – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена все больше разочарована как республиканцами в Конгрессе, так и европейскими союзниками из-за задержек в помощи Украине, пока растет обеспокоенность возможностью войск РФ добиться значительных успехов в ближайшие недели. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, кроме военной поддержки на 60 миллиардов долларов, одобрение которой все еще находится в тупике в Конгрессе, у США нет "плана Б" в отношении помощи Украине. Между тем, европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных российских активов, чтобы помочь украинскому правительству, сказал один из собеседников издания.

Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбу Украины предоставить больше комплексов Patriot из своих запасов для усиления ПВО.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Конгресс должен действовать. В прошлом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что, по его мнению, не нужно говорить о “плане Б”. Однако одобрения помощи Киеву в Конгрессе до сих пор нет, а у Украины тем временем дефицит боеприпасов.

Наибольшее беспокойство у союзников вызывает то, сможет ли Украина и дальше защищать свое воздушное пространство. Чувствуя момент слабости Украины, Россия бьет по критически важной инфраструктуре, нанося наибольший ущерб за более чем два года полномасштабной войны.

США настаивают на том, чтобы G7 использовала прибыль, полученную от замороженных российских активов на сумму 280 миллиардов долларов, для быстрого привлечения дополнительных средств для помощи Украине. Но несколько стран ЕС, включая Францию и Германию, пока выступают против такого шага.