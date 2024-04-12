Украина обещает начать наступление в следующем году – Le Figaro

Украина может возобновить наступление на фронте в 2025 году, если выстоит в 2024-м. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на французский источник, сообщает Новое время.

«Украинцы говорят нам: Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление» , — сказал источник, который недавно разговаривал с украинскими властями.

Он отметил, что Украине больше, чем системы ППО, нужны ракеты. Однако европейский производитель MBDA не сможет поставить больше ракет в краткосрочной перспективе, несмотря на давление властей, отмечает издание.

Французский военный источник считает, что в войне победит тот, кто первым мобилизуется. При этом ни Украина, ни Россия, «не хотят делать решительный шаг», указывается в материале.

«Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которая кажется безнадежной, даже если то, что поставлено на карту, жизненно важно» , — пишет газета.

В свою очередь в РФ путинский режим предпочитает избегать непопулярного решения, опасаясь внутреней оппозиции.