Внешняя помощь и война: Всемирный банк дал прогноз для экономики Украины

Экономические перспективы Украины зависят от сроков и количества поступлений внешней помощи, а также от предполагаемой продолжительности российского вторжения. Со ссылкой на прогноз Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В соответствии с индикативным сценарием, который предполагает, что активные боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года, ожидается, что ВВП в 2024 году вырастет на 3,2%. Начиная с 2025 года экономический рост Украины ускорится до 6,5% в соответствии с базовым предположением по мере возобновления роста экспорта и инвестиций в восстановление.

Прогнозируется, что рост частного потребления останется скромным из-за сдерживающей денежно-кредитной политики, необходимой для сдерживания послевоенной инфляции.

Ожидается, что инфляция повысится в 2024 году по мере снижения разовых факторов, но, согласно прогнозам, снизится с 2025 года.

"Этот сценарий подвержен значительным рискам ухудшения ситуации из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продления активных боевых действий после 2024 года. Если риски ухудшения ситуации материализуются, может возникнуть необходимость в более жесткой макроэкономической корректировке. Эта корректировка может повлиять на социальные расходы и трансферты домохозяйствам, от которых зависит большинство бедных, что может еще больше подтолкнуть многих из них к бедности" , - говорится в обзоре.

Прогнозы роста ВВП на 2024 год

Правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

По прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста экономики Украины снизятся до 3-4%.