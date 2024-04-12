Группа "Нової пошти" запускает компанию для генерации электроэнергии

Группа компаний Nova, в ко﻿торую входит и Нова пошта, создала компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе. Со ссылкой на соучредителя группы Nova Владимира Поперешнюка, сообщает Лига.Бизнес.

Новая компания будет генерировать электричество, созданное солнцем и газом.

"Когда в последнее время россияне начали бить уже по генерации электроэнергии, мы поняли, что нужно усиливать автономность энергообеспечения. И создали компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом" , – написал Поперешнюк.

Бизнесмен уверен, что их примеру последуют и другие компании.

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