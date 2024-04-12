Премьер Японии выступая в Конгрессе призвал помочь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Соединенные Штаты Америки поддержать Украину и выделить необходимую помощь. Об этом он сказал, выступая в американском парламенте, сообщает Лига.Финансы.

"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под давлением Москвы? Как скоро без присутствия США Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" , – сказал он во время своего обращения к американскому Конгрессу.

Кисида сказал, что сложившийся после Второй мировой войны международный порядок оказался под угрозой, и миру нужно лидерство США, чтобы его сохранить.