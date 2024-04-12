Великобритания рассматривает отправку Украине лазерного оружия

Великобритания рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия, речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет. Такое заявление сделал министр обороны Британии Грант Шаппс. Ссылаясь на The Daily Telegraph, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава Минобороны проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. Он отметил, что развертывание этого оружия является "наибольшей тратой денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше" , - сказал Шаппс.

По словам Шаппса, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но, как отметил министр, Британия также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

DragonFire - это фактически лазерный луч, способный сбивать беспилотники и ракеты. Оружие невидимое и бесшумное, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, который человеческий глаз не может заметить.

В Минобороны Британии отмечают, что система достаточно мощная, чтобы сбивать снаряды, двигающиеся быстрее, чем, например, баллистические ракеты. Главной особенностью лазерного оружия является его низкая стоимость. Заявлено, что выстрел стоит 10 фунтов.

Великобритания ускорила развертывание лазерного оружия на фоне войны в Украине и конфликта между Израилем и ХАМАС. Ожидается, что лазер сначала будет установлен на кораблях британского флота, а затем системы развернут на суше.

Недавно Министерство обороны Британии показало работу лазерной системы DragonFire, которую назвали "оружием будущего".