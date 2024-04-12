Канада и Франция подтвердили твердую поддержку Украины

Канада и Франция осудили захватническую войну РФ против Украины и заявили, что остаются "твердо преданными" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.﻿ Это в совместном заявлении по итогам их встречи отметили премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Франции Габриэль Атталь, сообщает Европейская правда.

Руководители правительств обеих стран заверили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

"Мы считаем, что именно Украина должна решать, как защищать себя и свой народ. Канада и Франция будут продолжать свою поддержку на двустороннем уровне и через все международные организации, членами которых они являются" , – говорится в заявлении.

Оттава и Париж также пообещали продолжить усилия в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, они подтвердили свою долгосрочную поддержку Украины в рамках Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины и соответствующих двусторонних соглашений, которые недавно приняли в 2024 году.