Канада и Франция подтвердили твердую поддержку Украины
Канада и Франция осудили захватническую войну РФ против Украины и заявили, что остаются "твердо преданными" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Это в совместном заявлении по итогам их встречи отметили премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Франции Габриэль Атталь, сообщает Европейская правда.
Руководители правительств обеих стран заверили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.
"Мы считаем, что именно Украина должна решать, как защищать себя и свой народ. Канада и Франция будут продолжать свою поддержку на двустороннем уровне и через все международные организации, членами которых они являются", – говорится в заявлении.
Оттава и Париж также пообещали продолжить усилия в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.
Кроме того, они подтвердили свою долгосрочную поддержку Украины в рамках Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины и соответствующих двусторонних соглашений, которые недавно приняли в 2024 году.
"Канада и Франция полны решимости помочь в восстановлении и реконструкции Украины, реагируя на неотложные гуманитарные потребности, поддерживая реформы и антикоррупционные усилия, а также усиливая торговые инвестиции в Украину с целью содействия участию частного сектора", – резюмировали премьеры обеих стран.