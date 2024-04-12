СМИ узнали детали об особом режиме санкций ЕС против РФ

В Евросоюзе обсуждают предложение о создании отдельного режима санкций против РФ, который сосредоточится на наказании причастных к подавлению демократических свобод в стране. Об этом, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что инициатором режима санкций в отношении России согласно документу в распоряжении редакции стали страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Они предлагают создать новый режим по аналогии с режимами санкций против режимов Беларуси, Ирана, Венесуэлы и КНДР.

"Критерии для внесения в (санкционный) список должны охватывать ухудшение ситуации с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона" , - говорится в документе.

Например, он предлагает вводить ограничительные меры против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшего задержания".

Такое предложение, по данным издания, передали во внешнеполитическую службу Европейского Союза 28 февраля.

Накануне, выступая в Европарламенте, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что страны Евросоюза обсуждают "новый отдельный режим санкций в отношении России".

Он выразил надежду, что этот режим будет утвержден быстро. Его могут принять до выборов в Европарламенте в начале июня.